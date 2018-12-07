Школьник подключил наушники к телефону и умер

16-летний подросток из Малайзии умер из-за удара током после того, как подключил наушники к смартфону на зарядке. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в пригороде Рембау штата Негери-Сембилан. По сообщению матери, утром она увидела сына, лежащего на полу, и подумала, что он спит. Когда она вернулась с работы, то попыталась разбудить его, после чего вызвала врачей. Врачи обнаружили у него ожог на левом ухе и после вскрытия установили, что он умер в результате удара током.

Отмечается, что подросток лег спать с надетыми наушниками, которые были подключены к телефону на зарядке. Брат мальчика рассказал, что, когда касался телефона, почувствовал слабый удар током. Фотографии мальчика начали распространять в сети в качестве предупреждения опасности.

В июле житель китайского города Ухань получил травму головы в результате взрыва зарядки смартфона, который лежал под подушкой. Сообщается, что мужчина лежал в постели с телефоном на зарядке и спустя некоторое время заснул, оставив портативный аккумулятор под подушкой. Примерно в два часа ночи зарядное устройство взорвалось из-за перегрева.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!



