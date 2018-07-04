Китаец положил зарядку от телефона под подушку и взорвался

Knews

Житель китайского города Ухань получил травму головы в результате взрыва зарядки смартфона, который лежал под подушкой. Об этом сообщается в репортаже издания Knews.

Сообщается, что мужчина лежал в постели с телефоном на зарядке и спустя некоторое время заснул, оставив портативный аккумулятор под подушкой. Примерно в два часа ночи зарядное устройство взорвалось из-за перегрева. Врачи рассказали, что в результате взрыва у него обуглилась кожа на голове и рана на затылке занимает площадь 10 на 8 сантиметров. Мужчине оказана первая помощь, и на данный момент его состояние стабильно.

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