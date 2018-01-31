Смартфон взорвался в руках у китайца при попытке заменить батарею

Смартфон взорвался в китайской ремонтной мастерской, когда работник попытался заменить батарею. Он хотел вытащить аккумулятор, но гаджет внезапно вспыхнул, сообщает Daily Mail, публикуя видеозапись происшествия.

Ремонтник успел отскочить в сторону, когда из телефона вырвался столб пламени, поэтому не пострадал. Вероятно, он случайно проткнул батарею, из-за чего устройство взорвалось.

Модель не уточняется, но издание предполагает, что это смартфон Samsung.

В октябре 2016 года компания Samsung остановила продажи взрывающихся смартфонов Galaxy Note 7 после многочисленных случаев их самовозгорания по всему миру, а затем полностью прекратила их производство.

Были и случаи взрывов iPhone. К примеру, в сентябре 2017-го новый iPhone 8 Plus взорвался на Тайване при подзарядке.

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