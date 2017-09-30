iPhone 8 Plus взорвался на Тайване при подзарядке

Новый iPhone 8 Plus взорвался во время подзарядки на Тайване. Об этом сообщает издание Gizmochina.

По информации портала, жительница города Тайчжун по имени У приобрела 64-гигабайтную версию смартфона в золотистом цвете 23 сентября. Гаджет взорвался на четвертый день, когда женщина подключила его к розетке при 70 процентах заряда аккумулятора.

Из-за взрыва у iPhone 8 Plus отошла передняя панель, образовалась щель примерно в полсантиметра. Как выяснилось, это произошло спустя три минуты после начала подзарядки. При этом владелица смартфона использовала оригинальное зарядное устройство.

Гаджет отправили на фабрику для выяснения причин произошедшего.

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В России продажа новых смартфонов Apple началась 29 сентября. Они доступны в трех цветах: черном, серебряном и золотом. Модель iPhone 8 с 64 гигабайтами памяти стоит 57 тысяч рублей, а с 256 гигабайтами — 69 тысяч. Цены на iPhone 8 Plus — 65 тысяч и 77 тысяч рублей соответственно.

Apple показала новые iPhone 8, 8 Plus и X 12 сентября. Первые два смартфона получили такой же, как у iPhone 7, дизайн и заднюю крышку из стекла. iPhone X имеет безрамочный 5,8-дюймовый OLED-дисплей, начало его продаж запланировано на 3 ноября.