В России начались продажи iPhone 8

В России начались официальные продажи новых смартфонов Apple. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель корпорации.

Присутствующие отмечают, что ночью накануне старта продаж перед ГУМом на Красной площади выстроилась очередь из желающих купить новый смартфон. Впрочем, очередь была гораздо меньше, чем в прошлом году, при старте продаж iPhone 7.

Фото: Apple 1 /4

Смартфоны внешне не отличаются от прошлогодних iPhone 7, лишь получили заднюю крышку из стекла и беспроводную зарядку. В Apple утверждают, что iPhone 8 оснастили самым прочным на рынке стеклом, при этом корпус по-прежнему защищен от воды и пыли.

Смартфон доступен в трех цветах: черный, серебряный и золотой. iPhone 8 с 64 Гб памяти стоит 57 тысяч рублей, а с 256 Гб — 69 тысяч. iPhone 8 Plus стоит 65 и 77 тысяч рублей соотвественно.