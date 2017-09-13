Apple снизила цены на iPhone в России

После презентации iPhone 8 и X Apple снизила цены на уже вышедшие модели смартфонов. Информация доступна на сайте корпорации.

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Так, iPhone 7 с 32 гигабайтами накопителя подешевел с 50 тысяч до 44. Старшая модель «семерки» с накопителем на 128 гигабайт стала на пять с половиной тысяч дешевле (52 тысячи рублей). iPhone 7 Plus с 32 гигабайтами памяти теперь продается по цене в 53 тысяч рублей вместо 58 тысяч, а на 128 гигабайт — 61 тысяча вместо 64.

Также изменения затронули iPhone 6s и SE. Младшая модель смартфона с 32 гигабайтами памяти подешевела на пять тысяч (36 тысяч вместо 41). iPhone SE теперь продается по цене от 28 тысяч и разница составила две тысячи рублей.

Во вторник, 12 сентября, Apple показала новые iPhone 8, 8 Plus и X. Первые два смартфона получили такой же, как у iPhone 7, дизайн и заднюю крышку из стекла. Их продажи начнутся 22 сентября по цене от 57 тысяч рублей. iPhone X с безрамочным 5,8-дюймовым OLED-дисплеем обойдется в 80 тысяч, начало его продаж запланировано на 3 ноября.