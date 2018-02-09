AirPods загорелись в ухе американца

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Беспроводной наушник AirPods загорелся в ухе жителя штата Флорида Джейсона Колона (Jason Colon) во время прослушивания музыки. Об этом сообщает WFLA.

Инцидент произошел в тренажерном зале. Сперва Колон почувствовал неприятный запах и заметил, что у него из правого уха идет дым. Затем он бросил наушник на землю и выбежал за помощью. Когда он вернулся, гаджет уже взорвался и догорел. С мужчиной связался представитель компании для получения подробной информации и расследования случившегося.

Apple представила беспроводные наушники AirPods в сентябре 2016 года. Официальная их стоимость в России составляет 12 тысяч рублей.

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