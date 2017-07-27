Главный дизайнер Apple раскрыл источник вдохновения при создании наушников

Главный директор по дизайну Apple Джони Айв (Jony Ive) рассказал, что при создании наушников EarPods и AirPods вдохновлялся образом штурмовиков из «Звездных войн». Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Отмечается, что Айв лично рассказал об этом режиссеру седьмой части саги Джей Джей Абрамсу. Вместе с этим дизайнер Apple высказал свои пожелания по картине и дал несколько советов Абрамсу. Именно благодаря дизайнеру у меча Кайло Рена появилась гарда, а сам он выглядит нестабильно. «Он хотел, чтобы световой меч стал более грубым и сверкал искрами», — рассказал Джей Джей Абрамс.

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При этом художник по костюмам фильма «Звездные войны: Пробуждение Силы» Майкл Каплан (Michael Kaplan) в интервью Vanity Fair заявил, что при работе над картиной вдохновлялся продуктами Apple. Так, создавая образ штурмовиков в седьмой части, Каплан постоянно задавал себе вопрос: «Как бы сделали в Apple?»

Apple представила беспроводные наушники AirPods в сентябре 2016 года. Официальная стоимость AirPods в России составляет 12 тысяч рублей.