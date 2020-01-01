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Мужчина сымитировал звуки салюта ртом и тазиком

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Мужчина сымитировал звуки салюта с помощью свиста и тазика, видеозапись опубликовал Telegram-канал «Двач».

На записи видно, как мужчина стоит у открытого окна, из которого видны салюты. На фоне праздничных фейерверков он попеременно свистит и ударяет тазиком о подоконник. В это время слышен смех других людей в комнате.

В минувшем декабре Роскачество проверило популярные китайские фейерверки и обнаружило несоответствия только в одном товаре. Фактическое время работы фейерверка оказалось примерно на пять секунд меньше, чем то, что было заявлено на упаковке.

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