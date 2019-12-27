Москва потратит на празднование Нового года почти два миллиарда рублей (1,75 миллиарда), что на 12 процентов больше трат 2018 года. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

В эту сумму входят расходы на катки, новогоднее оформление города, елки, организацию праздничных мероприятий (концерты, ярмарки и гуляния), фейерверки и подарки.

На катки (в частности, на ВДНХ и в парке Горького) уйдет 825 миллионов рублей. Елки и праздничная иллюминация обойдутся в 561 миллион рублей, учитывая тот факт, что в этом году новые гирлянды не закупали, а использовали отремонтированные старые. Затраты на фейерверки сопоставимы с прошлогодними (34,8 миллиона рублей), зато новогодние гуляния «подорожают» в 1,5 раза до 296,3 миллиона рублей. Больше всего денег потратят в Кузьминках-Люблино — там находится столичная усадьба Деда Мороза.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже прокомментировал уместность подобных трат, передает РИА Новости: «По идее, доходы Москвы должны были бы сократиться, но нет, они наоборот увеличились, поэтому в пропорции город, субъект, очень много зарабатывает, субъект очень богатый».

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