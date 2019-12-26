В Москве установят крупнейший в мире арт-объект из серии RockGrowth («Рост камней») — RG 2000. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на застройщика проекта «Группу ЛСР».

Скульптура появится на пешеходном бульваре Братьев Весниных в квартале «Зиларт». Автором объекта стал французский художник и промышленный дизайнер Арик Леви.

Высоту RG 2000 можно сопоставить с высотой пятиэтажного дома. Вес скульптуры — 11,5 тонны. Планируется, что у арт-объекта будет три точки опоры.

Ранее в Рязани рядом со входом в местный бар установили новогоднюю елку из противогазов. Однако спустя несколько дней префектура района велела демонтировать объект — оказалось, что он не был согласован.

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