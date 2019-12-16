Воробьев поручил создать новогоднюю атмосферу во всех муниципалитетах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил создать праздничную атмосферу к Новому году во всех муниципалитетах. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

«Украшать наши города — это приоритетная задача. Надеюсь, что в ближайшей перспективе мы всю работу в части благоустройства успешно проведем», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом регионального правительства.

Ранее министр благоустройства региона Михаил Хайкин сообщил, что крупные праздничные мероприятия пройдут на шести площадках. Кроме того, в период январских праздников во всех муниципалитетах будут проходить различные ярмарки.

В этом сезоне в Подмосковье установили около двух тысяч новогодних елей, говорится на сайте областного правительства. По поручению губернатора в местах массового скопления людей будет дежурить полиция.

