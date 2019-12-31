Пассажирка самолета помешала попутчику волосами и прослыла мерзкой

Неизвестная пассажирка самолета помешала попутчику пользоваться развлекательным сервисом на борту и прослыла мерзкой. На фотографию случившегося, опубликованную в Facebook, обратило внимание Daily Star.

На снимке видно, что женщина закинула свои волосы на подголовник кресла и таким образом полностью завесила экран устройства сидящего позади путешественника.

Пользователи сети осудили эгоистичный поступок пассажирки и предположили, как бы они поступили на месте автора снимка. «Если бы только были у меня ножницы, "заплел" бы я тогда ее волосы», — заявил один. «Я бы слегка пнул ее. Какая же невоспитанная женщина», — высказался другой. Многие назвали туристку мерзкой и невнимательной. В то же время нашлись и те, кто начал ее защищать. «Неужели вы не можете просто мило к ней обратиться?», «Она может быть не в курсе того, что происходит, но обязательно ответит на вежливую просьбу», — писали они.

Похожий случай произошел в июле. Тогда возмущенный австралиец по имени Дэвид поделился снимком происходящего в одном из Facebook-сообществ. На фото было видно, как блондинка в наушниках перекинула свои длинные волосы через спинку сиденья, и они повисли над монитором сидящего позади нее пассажира.

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