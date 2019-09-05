Авиапассажир использовал плед не по назначению и вызвал отвращение у попутчиков

express.co.uk

Пассажир самолета Qatar Airways, следовавшего из Катара в Вашингтон, использовал плед не по назначению и ужаснул попутчиков. Видео происходящего, запечатленного соседом, публикует Express.

На кадрах видно, как сидящий у окна неизвестный мужчина берет в руки плед, предоставляемый авиакомпанией, и начинает в него сморкаться. После этого он откладывает плед в сторону и утыкается в гаджет. Немного погодя он снова сморкается в одеяло и вытирает им нос.

В Twitter, где был опубликован ролик, поведение пассажира назвали омерзительным и поганым.

В июле неизвестная пассажирка заслонила волосами экран, установленный на спинке ее кресла в самолете, и вывела из себя пользователей сети. Возмущенный австралиец по имени Дэвид поделился снимком происходящего в одном из Facebook-сообществ, посвященном путешествиям. На фото видно, как блондинка в наушниках перекинула свои длинные волосы через спинку сиденья, и они повисли над монитором сидящего позади нее пассажира.

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