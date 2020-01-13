Женщина нашла в лесу скелет и признала в нем сына

Жительница района Пхен тайской провинции Удонтхани пошла в лес и обнаружила скелет мужчины. Об этом сообщает издание Asia One.

62-летняя Камми Нокмуанг (Kammee Nokmuang) в среду, 8 января, отправилась в лес за ингредиентами для приготовления обеда и заметила висевшую на дереве нейлоновую веревку. Она подошла поближе и увидела человеческий скелет.

Нокмуанг была шокирована находкой и рассказала о случившемся старосте деревни, а тот сообщил в полицию. Полицейские установили, что найденный человек, предположительно, умер четыре или пять месяцев назад. Он был одет в черную рубашку.

Судмедэксперты исследуют образцы тканей, чтобы идентифицировать личность мертвеца. Нокмуанг считает, что это скелет ее сына — 32-летнего Саравута Упалы (Sarawuth Upala), который страдал от депрессии и ушел из ее дома около четырех-пяти месяцев назад. По ее словам, остатки черной рубашки похожи на одежду, которая была у ее сына.

Ранее сообщалось, что пожарные в городе Зенден, Западная Германия, нашли скелет 59-летнего мужчины, который восемь лет пролежал в квартире вместе с трупом собаки. Когда житель квартиры перестал появляться на людях, его соседка забеспокоилась, но другой сосед убедил ее, что он мог переехать к другу.

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