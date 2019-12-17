Девушка случайно обнажилась перед незнакомым мужчиной и заставила его краснеть

Пользовательница Reddit с ником General_Ignoranse случайно обнажилась перед доставщиком еды. Как девушка рассказала в своем посте, незнакомый мужчина покраснел от увиденного.

Она забыла о заказанной доставке и была одета только в халат без нижнего белья, когда курьер постучал в дверь. Кроме того, девушка впопыхах пыталась запереть кошек, чтобы они не выбежали из дома. В итоге, когда она открыла дверь и забрала привезенные продукты, халат раскрылся, обнажив тело. «Я запаниковала и отвернулась, быстро извинившись, но судя по тому, как покраснело его лицо, он все видел», — написала пользовательница.

После произошедшего одна из кошек попыталась выбежать из дома. General_Ignoranse постаралась остановить ее движением ноги, из-за чего почувствовала сильную боль в спине и упала на пол. Курьер помог ей встать и провел в комнату, где стояли бутылка вина и джина. Девушка объяснила, что накануне у нее был сложный день и таким образом она пыталась снять стресс. По ее мнению, мужчина наверняка заподозрил в ней безработного алкоголика.

Затем на улицу выбежала еще одна кошка General_Ignoranse, однако доставщику удалось поймать животное и принести домой. После этого курьер ушел. «Мне понадобилось 20 минут, чтобы подняться наверх по лестнице, и еще 20 минут, чтобы опуститься в ванную», — добавила пользовательница.

Ранее на Reddit стала популярной история о том, как парень в порыве гнева выгнал девушку из дома за хождение в бюстгальтере и трусах при его родителях. Бойфренд признался, что такое поведение возлюбленной доставляло ему сильный дискомфорт.

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