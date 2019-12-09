Енот-полоскун нализался глинтвейна и погиб

В немецком городе Эрфурт, федеральная земля Тюрингия, застрелили пьяного енота-полоскуна. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Зверька, который с трудом держался на ногах, заметили на рождественском рынке. По всей видимости, он нализался недопитого глинтвейна из стаканов, которые оставили посетители рынка.

По словам представителя полиции, енот был явно пьян. Он добавил, что тест на трезвость не проводился. Животное поймали и передали пожарным. Те отвезли енота местному охотнику, который его и застрелил.

В Германии енотов-полоскунов считают инвазивным видом. Они появились в стране в 1930-е годы, когда по приказу Германа Геринга в дикую природу выпустили две пары этих животных, привезенных из Северной Америки. За 90 лет еноты расплодились, и теперь их популяция насчитывает до миллиона особей.

В 2011 году сообщалось, что немецкая полиция поймала на улице сову, которая выпила слишком много шнапса. Специалист напоил птицу водой, а когда ее состояние улучшилось, отпустил.

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