Найдены доказательства существования Виктора Пелевина

Федеральная налоговая служба зарегистрировала Виктора Олеговича Пелевина в качестве индивидуального предпринимателя, сообщают «Открытые Медиа» со ссылкой на данные системы «Контур-фокус» и Единого госреестра ИП.

Из документов следует, что бизнесмен планирует заниматься «деятельностью в области художественного творчества» и работать по упрощенной системе налогообложения.

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ИП был зарегистрирован 5 октября в московском районе Северное Чертаново. Те, кто утверждал, что знаком с Пелевиным, отмечали, что он проживает именно в этом районе.

Многие читатели сомневаются, существует ли писатель на самом деле. Он не появляется на публике и редко дает интервью, из-за чего распространились слухи о том, что за литературным псевдонимом скрывается группа авторов. «Существует ли Пелевин?» — один из самых популярных запросов о нем в поисковиках.

По словам руководителя отдела современной российской прозы издательства «Эксмо» и постоянного редактора Пелевина Ольги Аминовой, она регулярно созванивается с писателем, но никогда не видела его. В издательстве подчеркнули, что у автора нет никаких аккаунтов в соцсетях.

При этом несколько журналистов «Ленты.ру» неоднократно брали у него интервью и не сомневаются в его существовании.

Первый рассказ писателя «Колдун Игнат и люди» вышел 29 лет назад. В 1990-е Пелевин написал такие романы, как «Чапаев и Пустота», «Омон Ра» и «Generation "П"», удостоенные различных литературных наград.

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