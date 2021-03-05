Названы самые популярные российские писательницы современности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса MyBook.

«В общем зачете среди авторов художественных и нон-фикшн книг лидирует одна из самых популярных писательниц современности, лауреат престижных литературных премий "Большая книга", "Книга года" и "Ясная Поляна" Гузель Яхина», — рассказали в пресс-службе MyBook. Там же отметили, что вторую строчку списка заняла «мастер детективной прозы» Татьяна Устинова.

На третьем месте рейтинга оказалась Лариса Парфентьева, автор бестселлера «100 способов изменить жизнь». Пятерку лидеров замкнули писательницы Дина Рубина и Елена Резанова.

Данное исследование было проведено в преддверии Международного женского дня, который отмечается 8 марта. Сервис MyBook проанализировал более 800 тысяч профилей пользователей платформы и изучил статистику за последний год.