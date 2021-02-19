Российские мужчины назвали самых любимых писателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «ЛитРес».

Наиболее популярными среди опрошенных стали произведения русского автора Федора Достоевского и американского прозаика Стивена Кинга. Также около 65 процентов респондентов заявили, что читают ежедневно. Примерно треть опрошенных сообщила, что обращаются к литературе несколько раз в неделю.

«Главным автором для себя в литературе опрошенные мужчины выбрали Федора Достоевского (более 12 процентов). На втором месте — неопределившиеся респонденты и вариант "Другое" (почти 10 процентов). Примерно столько же опрошенных сделали выбор в пользу Стивена Кинга», — уточнили в «ЛитРес». Там же сказали, что пятерку списка замыкают Дж.Р.Р. Толкин и братья Стругацкие, они набрали по 5 процентов.

Среди любимых жанров большая часть респондентов отметила фэнтези и фантастику, меньшей популярностью пользуются классическая и научная литература, триллеры и детективы. Судя по опросу, мужчины избегают любовные романы — против них проголосовали более 73 процентов опрошенных.

Данное исследование было проведено компанией в преддверии Дня защитника Отечества. В ходе него было опрошено более тысячи мужчин и проанализирована статистика продаж цифровых книг за последнее десятилетие.