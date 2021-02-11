Россияне из-за коронавируса заинтересовались эротическими книгами

Россияне в 2020 году с введением ограничений из-за коронавируса резко увеличили прослушивание эротических книг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса аудиокниг Storytel.

Так, в России число прослушиваний выросло на 300 процентов, и россияне заняли восьмую строчку из 20 стран-пользователей сервиса. Лидерами же стали Дания, Швеция и Польша.

Самыми популярными эротическими произведениями в России за последний год стали: «После» Анны Тодд, «Глубже» и «По любви. Грязный стиль» Васи Аккермана, «Пятьдесят оттенков серого» и «На пятьдесят оттенков темнее» Э.Л. Джеймс.

Ранее директор Центра практической психологии Сергей Ключников посоветовал россиянам попробовать полезную методику, чтобы снять напряжение во время автомобильных пробок и снизить уровень стресса. Он рекомендовал слушать музыку, аудиокниги, заниматься психологическими практиками и мыслить позитивно. «Если человек научится управлять собой, то может применять это с пользой», — подчеркнул Ключников.