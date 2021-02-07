Психолог назвал способ борьбы со стрессом в пробках

Россияне могут попробовать полезную методику, чтобы снять напряжение во время автомобильных пробок и снизить уровень стресса. Ее в разговоре с RT назвал директор Центра практической психологии Сергей Ключников.

По его словам, главное правило, чтобы не раздражаться — это найти себе полезное занятие на время простоя в дороге, чтобы не считать его бесцельно потраченным. «Нужно заниматься заполнением своего внутреннего времени. У нас его довольного много: два-три-четыре часа уходят просто так, когда мы выполняем какую-то монотонную деятельность или едем в транспорте», — сказал психолог.

Он рекомендовал слушать музыку, аудиокниги, заниматься психологическими практиками и мыслить позитивно. «Если человек научится управлять собой, то может применять это с пользой», — подчеркнул Ключников.

Собеседник телеканала уточнил, что бурные реакции и неадекватное поведение водителя может свидетельствовать о неврозе и скрытой агрессии, неустойчивости психики.

Ранее ученые выяснили, что пробки вредны для здоровья человека из-за концентрации токсичных химических веществ в воздухе. Закрытые окна и включенный кондиционер усиливают эффект отравления.