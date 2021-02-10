В Якутии начали озвучивать книги на языках коренных малочисленных народов Севера

В якутской республиканской библиотеке для слепых начали записывать аудиокниги на языках коренных малочисленных народов Севера. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Проект получил название «Под сиянием Севера», он стартовал 10 февраля. Предполагается, что записывать будут произведения фольклора народов Севера.

Как объяснила директор библиотеки Айталина Никитина, у людей с проблемами зрения, живущих в арктически районах республики, появится возможность «соприкоснуться с культурой, искусством на родном языке».

Первой записанной книгой стали мифы из книги Фольклор эвенов Березовки, ее читала научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, кандидат филологических наук, специалист по эвенскому языку и фольклору Елена Нестерова.

В сентябре 2020 года стало известно, что ученые музея антропологии и этнографии РАН (Кунсткамера) заинтересовались этнокультурным наследием коренных малочисленных народов России. Исследование продлится три года, оно завершится в 2022 году. Оно не будет заниматься подсчетом народов и их представителей — оно направлено на сохранение культурного наследия и самосознания.

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