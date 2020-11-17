Учебники по эвенкийскому языку заменят на современные в России

В течение пяти лет в Красноярском крае планируется заменить старые советские учебники по эвенкийскому языку и эвенкийской литературе на современные. Об этом ТАСС рассказала глава Центр образования эвенков Татьяна Савлепова.

Сейчас началась разработка новых обучающих материалов для начальных классов для детей-представителей коренных народов Севера, в первую очередь над букварем. Рабочая группа из педагогов и носителей языка будет создавать учебники, рабочие тетради, методические рекомендации для учителей, электронные пособия. «Это огромный пласт работы, который планируем выполнить в течение пяти лет», — сказала Савлепова.

Она пояснила, что нынешние учебники уже сильно устарели и требуют обновления, в том числе потому, что не соответствуют образовательным стандартам и языковой ситуации.

Всего в Эвенкии работает 22 школы. В большинстве из них эвенкийский язык и эвенкийскую литературу преподают как родные.

В России идет резкое сокращение доли эвенков, свободно говорящих на родном языке. 20 лет назад эвенкийский не знали 30 процентов представителей народности, теперь эта цифра увеличилась почти вдвое. Многие эвенки теперь называют русский родным языком либо говорят, что оба языка родные. В основном в это молодое поколение.