Якутская библиотека подарила Мюнхену книги малочисленных народов Севера России

Якутская библиотека подарила мюнхенской библиотеке книги на языке малочисленных народов Севера. Об этом сообщает портал News.Ykt.Ru

В рамках проекта «Библиотеки мира» якутская Smart-библиотека 2.0.3 провела совместный эфир с коллегами из Европы. По словам пресс-секретаря якутской библиотеки Розалии Борисовой, Международная библиотека для молодежи в Мюнхене ведет большую работу по сохранению литературы на различных языках мира.

Многие из подаренных книг уникальны, так как изданы малым тиражом.

На привлечение учителей в отдаленные северные районы Якутии в 2020 году выделят 12,5 миллиона рублей. Для подготовки педагогических кадров в Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ) создано 120 целевых мест, 48 из них — в рамках «Учителя Арктики».

Так, в 2020 году по программе «Земский учитель» на работу в Арктику отправились 19 учителей.