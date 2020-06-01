Подмосковные библиотеки возобновят выдачу книг

Учреждения культуры в Подмосковье поэтапно возобновят работу, начиняя с понедельника, 1 июня. Об этом сообщила министр культуры региона Елена Харламова, передает РИАМО.

«С 1 июня подмосковные библиотеки начинают книговыдачу. Она будет проводиться по предварительной записи по телефону и на сайте библиотек, работа планируется с индивидуальными посетителями при соблюдении всех мер предосторожности», — рассказала она.

По ее словам, с начала действия режима самоизоляции существенно повысился интерес жителей к чтению. За два месяца количество обращений читателей к ресурсам Губернской библиотеки выросло в пять раз, уточила она.

Для индивидуальных и семейных прогулок открываются также парковые зоны при музеях. Харламова сообщила, что прорабатывается вопрос открытия автокинотеатров в Одинцове, в Пушкине, Истре, Балашихе и Домодедове. По ее словам, этот формат позволяет организовать строгое соблюдение санитарных норм.

В пресс-службе ведомства напомнили, что пока остаются закрытыми Дома культуры, театры и кинотеатры.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!