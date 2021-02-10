Российские читатели назвали самую романтичную книгу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Mybook.

По результатам исследования, наиболее возвышенной книгой среди россиян стало произведение английской писательницы начала XIX века. «Самой романтичной книгой респонденты назвали легендарный роман Джейн Остин "Гордость и предубеждение", за эту книгу отдали свои голоса более 32 процентов опрошенных. На втором месте — захватывающая эпопея Маргарет Митчелл "Унесенные ветром" (24,6 процента), которая во многом обязана своей популярности одноименной экранизации 1939 года с Вивьен Ли и Кларком Гейблом в главных ролях. Замыкает тройку лидеров романтичная повесть Александра Грина "Алые паруса" (21,8 процента)», — сообщили в пресс-службе сервиса. Там же подчеркнули, что исследование было проведено ко Дню всех влюбленных. В нем приняли участие более двух тысяч человек.

Респонденты также отметили такие произведения, как «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, «Дневник памяти» Николаса Спаркса, «P.S. Я люблю тебя» Сесилии Ахерн, «До встречи с тобой» Джоджо Мойеса и пьесу «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира. В список попала единственная книга русскоязычного писателя — «Мастер и Маргарита» за авторством Михаила Булгакова.