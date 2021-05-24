Назван лучший музыкант года

Канадский певец The Weeknd (настоящее имя — Эйбел Тесфайе) стал триумфатором премии Billboard Music Awards, получив награды в десяти категориях, в том числе в главной номинации «Лучший музыкант». Полный список победителей приводит Billboard.

The Weeknd также победил в таких категориях, как «Певец года» и «Лучший R&B исполнитель». Титул «Певица года» получила Тейлор Свифт.

Кей-поп-группа BTS названа лучшим музыкальным коллективом года. Южнокорейские артисты помимо этого получили приз зрительских симпатий и статуэтку за самую продаваемую песню — сингл Dynamite.

Американский рэпер Pop Smoke, застреленный в феврале 2020-го в Лос-Анджелесе в возрасте 20 лет, был посмертно признан лучшим новым исполнителем.