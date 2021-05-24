Победители «Евровидения» захотели выступить в России

Победители конкурса «Евровидение-2021», участники итальянской группы Måneskin сообщили о том, что планируют большой концертный тур, который должен включать в себя Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Исполнители уточнили, что отправятся в европейский тур в декабре, после выхода их нового альбома.

Рассуждая о «Евровидении», Давид Дамиано, Виктория Де Анжелиз, Томас Раджи и Итан Торкио рассказали, что не рассматривали конкурс как состязание, а просто попали в «струю настроения» и «здорово развлеклись».

Группа Måneskin победила на Евровидении с песней Zitti e buoni («Тихие и смирные»), набрав 524 балла. На втором месте оказалась Франция, которую представляла артистка Барбара Прави с песней Voilà, с 499 баллами. Россия, от которой выступала Manizha с композицией Russian Woman, набрала 204 балла.

Во время празднования победы на «Евровидении» солист Måneskin Давид Дамиано порвал штаны. После того как басистка группы обратила его внимание на инцидент, Дамиано не растерялся и растянул дыру еще больше. Также Дамиано заподозрили в приеме наркотиков после выступления. Музыкант отверг обвинения и пообещал добровольно сдать соответствующий тест.