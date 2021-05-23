Победитель «Евровидения» порвал штаны на сцене и попал на видео

Солист итальянской группы Måneskin Давид Дамиано порвал штаны во время празднования победы на «Евровидении». Момент попал на видео, ролик опубликован в официальном аккаунте конкурса в Twitter.

На кадрах музыканты празднуют победу и скачут по сцене, после чего Дамиано ложится на ступеньки. В этот момент басистка группы Виктория Де Анжелиз указывает на дыру в его штанах. В ответ на это он встает и растягивает дыру еще больше.

Группа Måneskin заняла первое место, получив 524 балла. Вторую позицию заняла Франция (ее представляла артистка Барбара Прави с песней Voilà) с 499 баллами. Россия, от которой выступала Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин), оказалась на девятой строчке с 204 баллами.