Manizha прокомментировала итоги «Евровидения»

Представительница России Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин) прокомментировала итоги песенного конкурса «Евровидение-2021». Об этом она заявила в эфире Первого канала, передает ТАСС.

«Для меня главное было — это сделать все на 100 процентов на сцене. Я собой горжусь», — сказала певица, отметив, что ей было важно говорить о российских женщинах.

«Вы самые прекрасные. Мужчины, я вас тоже очень люблю», — заявила артистка. Она призвала поддержать российских женщин, «сильных, волевых, добрых, очень нежных, хрупких, несмотря ни на что идущих вперед». По словам певицы, она берет с таких женщин пример.

Manizha заняла девятое место на «Евровидении-2021». Артистка представила композицию Russian Woman («Русская женщина») и получила 204 балла. Ее выступление было пятым по счету.

Победителем конкурса стала рок-группа Måneskin, представлявшая Италию. Коллектив выступил с композицией Zitti e buoni («Тихие и смирные») и набрал 524 балла. На втором месте расположилась Франция (от страны выступила артистка Барбара Прави с песней Voilà) с результатом в 499 баллов.