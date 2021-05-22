В Роттердаме начался финал «Евровидения»

Заключительная часть международного вокального состязания «Евровидение-2021» началась в Роттердаме, Нидерланды. Трансляция конкурса доступна на YouTube-канале Eurovision Song Contest.

Певица Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин), представляющая на соревновании Россию, выступит с песней Russian Woman («Русская женщина») под пятым номером. Перед ней на сцене споют артисты из Кипра, Албании, Израиля и Бельгии. Всего в финале примут участие представители 26 стран. В России финал состязания будет транслировать Первый канал.

Ранее 22 мая Manizha назвала своего фаворита на «Евровидении». По словам певицы, ее любимцем на конкурсе стал исполнитель Gjon’s Tears из Швейцарии, который выступит с песней Tout l'Univers.

В свою очередь, букмекеры исключили Manizha из десятки фаворитов песенного конкурса «Евровидение-2021». Исполнительница опустилась на 15-ю строчку после второго полуфинала, который прошел 20 мая.