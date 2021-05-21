Manizha раскрыла подробности подготовки к выступлению на «Евровидении»

Певица Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин) вышла в прямой эфир онлайн-шоу «ОК на связи» в «Одноклассниках» и пообщалась со зрителями. Запись эфира доступна в официальной группе соцсети.

Исполнительница поделилась эмоциями от своего выступления в полуфинале международного музыкального конкурса «Евровидение» и рассказала подробности подготовки к выходу на сцену.

По словам Манижи, автором идеи сшить платье из тысячи лоскутков стала ее мама. Тем самым они хотели показать, что Россия — «государство с разными-разными прекрасными людьми». А концепцию большого экрана придумал режиссер Ладо Кватания. «Вместе с ним мы отбирали героинь для выступления. Мы начинали так: я написала список своих друзей, которых хотела бы увидеть, людей, на которых я равняюсь в видении мира, творчестве, чьи поступки меня вдохновляют, и дальше все как круги на воде расходилось. Мы смотрели друзей их друзей, а подобное притягивает подобное, и так мы собрали это красивое большое полотно», — добавила она.

Манижа также отметила, что за пределами сцены у конкурсантов между собой нет никакой конкуренции, а даже наоборот, «наступила такая любовь друг к другу, просто потому что мы видим людей вокруг, концерты, бэкстейдж — жизнь, которой не было так долго».

Про выступление в полуфинале она рассказала, что чувствовала, будто идет по канатной дороге между двух небоскребов. «И каждый раз я себя убеждаю, что все нормально, что это просто канатная дорога, а внизу километров пять, могу разбиться — но все нормально. Примерно так я себя уговаривала выйти на сцену. Каждый раз выдыхала этот стресс из себя», — поделилась певица.

Манижа подчеркнула, что для нее важнее всего на конкурсе — победить себя и свои страхи, а не завоевать первое место.

Финал конкурса «Евровидение» пройдет в Роттердаме, Нидерланды, 22 мая. Manizha, представляющая на состязании Россию, исполнит песню Russian Woman («Русская женщина»). Она выступит на фестивале под номером пять. В России состязание будет транслировать Первый канал.