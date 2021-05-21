Manizha призвала голосовать за Исландию на Евровидении

Уроженка Таджикистана певица Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин), представляющая Россию на «Евровидении-2021», призвала голосовать за Исландию во втором полуфинале конкурса. Об этом она заявила в сторис своего Instagram.

«Поддержите Исландию. Номер 8», — сказала она.

15 мая стало известно, что у одного из участников группы Daði og Gagnamagnið, представляющей Исландию, тесты на коронавирус показали положительный результат. Также COVID-19 был выявлен у представителя Польши. С ними на изоляцию отправились исполнители из Румынии и Мальты, которые проживали в той же гостинице. Кроме того, из-за коронавируса не смогла приехать певица Монтень из Австралии.

Во вторник, 18 мая Manizha выступила в первом полуфинале «Евровидения» в Роттердаме и прошла в финал песенного конкурса, который пройдет в субботу, 22 мая. Кроме нее, на последний этап состязания вышли представители от Украины, Норвегии, Азербайджана, Мальты, Швеции, Израиля, Литвы, Кипра и Бельгии.