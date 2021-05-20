Чулпан Хаматова рассказала о гордости за Россию после выступления Manizha

Российская актриса Чулпан Хаматова рассказала о гордости за Россию на песенном конкурсе «Евровидение» после выступления певицы Manizha в полуфинале. Об этом артистка побеседовала с РБК.

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Кроме самого музыкального номера Хаматова отметила «фантастическую личность», а также отзывчивость и неравнодушие исполнительницы. «Я очень ее люблю и страшно горжусь, что нашу страну представляет именно эта артистка. Собственно, для меня не было вопросов», — сказала актриса.

Хаматова подчеркнула, что песня Russian Woman («Русская женщина»), с которой Manizha представит Россию на финале «Евровидения» — «о ценностях свободы и ответственности женщины за то, что происходит вокруг».

Во вторник, 18 мая Manizha, российская певица таджикского происхождения, выступила в первом полуфинале «Евровидения» в Роттердаме и прошла в финал песенного конкурса, который пройдет в субботу, 22 мая. Кроме нее, на последний этап состязания вышли представители от Украины, Норвегии, Азербайджана, Мальты, Швеции, Израиля, Литвы, Кипра и Бельгии.