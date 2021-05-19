Ведущий «Модного приговора» увидел агрессивную Россию во внешнем виде Manizha

Историк моды и телеведущий Александр Васильев разглядел в образе певицы Manizha (Манижа Сангин) на «Евровидении» агрессивный посыл. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточке НСН».

62-летний ведущий посчитал манеру выступления исполнительницы чересчур напористой. Участница конкурса появилась на сцене в объемном платье, сшитом из ярких лоскутов ткани, присланных из разных регионов России. Затем она продолжила выступление в красном рабочем комбинезоне, символизирующем усердный труд россиянок. Ее образ дополнил кокошник.

По мнению Васильева, номер Manizha, во время которого она и бэк-вокалисты поют на русском языке, при этом громко топая ногами, символизирует Россию. «Значит, мы видим Россию грозной, топающей, красной и самоуверенной, — заключил он. — Я сужу по картинке, которую увидел».

Во вторник, 18 мая, Manizha вышла в финал «Евровидения» с песней Russian Woman. Кроме нее, на последний этап конкурса прошли представители от Украины, Норвегии, Азербайджана, Мальты, Швеции, Израиля, Литвы, Кипра и Бельгии. Второй полуфинал состоится в четверг, 20 мая, а финал — 22 мая.