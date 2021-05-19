Manizha вышла в финал «Евровидения»

Певица Manizha, представляющая Россию на 65-м международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2021», вышла в финал состязания по итогам голосования зрителей шоу. Прямая трансляция велась на YouTube-канале конкурса.

Исполнительница выступила в первом полуфинале под номером три с песней Russian Woman («Русская женщина»). Она была одета в огромное платье в русском стиле с яркими народными узорами из лоскутов, которые прислали из разных уголков страны. В какой-то момент оно «открылось» и Manizha «вышла» из него в ярком красном костюме.

Кроме Manizha, в финал конкурса прошли представители от Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии, Украины. Остальные участники конкурса будут определены во втором полуфинале в четверг, 20 мая.

В финале конкурса также автоматически примут участие представители «большой пятерки» — Великобритании, Испании, Германии, Франции, Италии, а также страны-хозяйки и победительницы предыдущего конкурса — Нидерландов.

Ранее участники «Евровидения-2021» оценили песню Russian Woman. Так, представительница Хорватии Альбина заявила о готовности отдать максимальное количество баллов — 12 — за российскую исполнительницу. Она призналась, что ей нравится Manizha, она «очень энергичная, самостоятельная, очень искренняя». Своим фаворитом представительницу России назвала и певица из Австралии Монтень, также заявившая о готовности отдать ей 12 баллов.

Финал конкурса состоится в субботу, 22 мая.