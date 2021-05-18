Manizha «вышла» из платья на сцене «Евровидения»

Певица Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин), представляющая Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2021», выступила в первом полуфинале состязания с песней Russian Woman («Русская женщина»). Видео опубликовано на официальном YouTube-канале конкурса.

Представительница от России была одета в огромное платье в русском стиле с яркими народными узорами из лоскутов, которые прислали из разных уголков страны. В какой-то момент оно «открылось» и Manizha «вышла» из него в ярком красном костюме. Как позже пояснила певица, это «символ для каждой русской женщины, которой нужно быть свободной, выйти и сделать что-то для себя самой», передает РИА Новости.

В кульминации выступления на экранах появилось множество видеозаписей с подпевающими певице женщинами, из которых была составлена надпись Russian Woman.

Ранее участники «Евровидения-2021» оценили песню Russian Woman. Так, представительница Хорватии Альбина заявила о готовности отдать максимальное количество баллов — 12 — за российскую исполнительницу. Она призналась, что ей нравится Manizha, она «очень энергичная, самостоятельная, очень искренняя». Своим фаворитом представительницу России назвала и певица из Австралии Монтень, также заявившая о готовности отдать ей 12 баллов.

Первый полуфинал «Евровидения» проходит вечером 18 мая. Manizha с песней Russian Woman выступила в первом полуфинале под номером три. Состязание в России транслирует Первый канал. Финал «Евровидения» состоится 22 мая.