Участники «Евровидения» оценили российскую песню

Участники «Евровидения-2021» оценили песню Russian Woman певицы Manizha (Манижа Сангин), которая выступит на конкурсе от России. Своим мнением они поделились в интервью для YouTube-канала международного музыкального состязания, пишет РИА Новости.

Так, представительница Хорватии Альбина заявила о готовности отдать максимальное количество баллов — двенадцать — за российскую исполнительницу. Она призналась, что ей нравится Manizha. По ее словам, она — «очень энергичная, самостоятельная, очень искренняя». «У ее песни отличный посыл — это очень важно в этом контексте: "Каждая русская женщина должна знать, ты достаточно сильна, чтобы сломать стену"», — объяснила Альбина свою точку зрения.

Свои фаворитом представительницу России назвала и певица из Австралии Монтень, также заявившая о готовности отдать ей 12 баллов. «Я восхищаюсь ею. Она великолепна», — отметила она.

Ранее резидент Comedy Club Павел Воля, выступая в очередном выпуске комедийной передачи, нашел на замену Manizha настоящую «русскую женщину». Воля призвал заменить Manizha на конкурсе на певицу Надежду Кадышеву. «Вот тут образ русской женщины. Ей 60 лет. Все же женщины за 60 в России так выглядят. Когда изба горит, такая вот баба вылетает», — пошутил он.

Конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Manizha с песней Russian Woman выступит в первом полуфинале под номером три. Состязание в России будет транслировать Первый канал. 14 мая сообщалось, что пользователи посчитали лучшей репетицию российской исполнительницы по итогам первого дня подготовки. За ее песню проголосовали 2079 человек, что составило 35,81 процента всех голосов.