Победительница «Евровидения» устроилась работать в супермаркет

Певица из Ирландии, победительница музыкального конкурса «Евровидение-1993» Ниам Кавана устроилась на работу в супермаркет из-за болезни мужа. Об этом пишет RSVP Live.

Как рассказала исполнительница в эфире радио RTE, в 2018 году у ее супруга, музыканта Пола Мегахи случился ишемический инсульт во время выступления на концерте в Корке с другими победителями Евровидения из Ирландии. О произошедшем Ниам рассказал один из сыновей. Сама она в этот момент выступала в другом месте.

По словам певицы, после этого ее муж потерял способность говорить. Позже речь к нему вернулась, но он никогда не сможет полностью восстановиться. Из-за пандемии коронавируса и невозможности выступать Кавана лишилась заработка и была вынуждена вместе с 17-летним сыном устроиться на работу в супермаркет. Певица призналась, что не афишировала свою новую работу, однако ее стали узнавать люди.

Ранее украинские зоозащитники возмутились из-за клипа для «Евровидения». Скандал разразился вокруг видео на песню «Шум», с которой группа Go_A должна представлять Украину на песенном конкурсе «Евровидение». По мнению зоозащитников, музыканты задействовали в съемках клипа редкую птицу, занесенную в Красную книгу. Кроме того, зоозащитники отметили, что орнитологи изучили птицу на видео и заключили, что животное продолжительное время содержалось в неволе.