Manizha прокомментировала критику своей песни для «Евровидения»

Певица Manizha (Манижа Сангин) прокомментировала критику своей песни Russian Woman («Русская женщина») для международного музыкального конкурса «Евровидение». Ее слова приводит «МК».
Артистка призналась, что не ожидала такой реакции на свое творчество. «Конечно, были моменты, когда я просто испугалась <...> И у меня были мысли вначале, что, боже мой, может быть, мне все-таки не надо ехать?» — сказала исполнительница. Она добавила, что ей удалось «посмотреть на ситуацию спокойнее» и справиться с давлением.
Manizha также прокомментировала высказывание певца Леонида Агутина, который раскритиковал композицию. «Это же его мнение, он имеет право <…> Я как музыкант и профессионал не считаю эту песню слабой, я в нее искренне верю и очень сильно люблю», — подчеркнула она.
Ранее Агутин назвал песню Russian Woman «стыдной». По его словам, с профессиональной точки зрения произведение артистки является слабым и пустым. Артист подчеркнул, что в этой песне не за что зацепиться и ее стыдно выставлять на конкурс.
Конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Manizha выступит в первом полуфинале под номером три. Состязание в России будет транслировать Первый канал.