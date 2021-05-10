Manizha прокомментировала критику своей песни для «Евровидения»

Певица Manizha (Манижа Сангин) прокомментировала критику своей песни Russian Woman («Русская женщина») для международного музыкального конкурса «Евровидение». Ее слова приводит «МК».

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Артистка призналась, что не ожидала такой реакции на свое творчество. «Конечно, были моменты, когда я просто испугалась <...> И у меня были мысли вначале, что, боже мой, может быть, мне все-таки не надо ехать?» — сказала исполнительница. Она добавила, что ей удалось «посмотреть на ситуацию спокойнее» и справиться с давлением.

Manizha также прокомментировала высказывание певца Леонида Агутина, который раскритиковал композицию. «Это же его мнение, он имеет право <…> Я как музыкант и профессионал не считаю эту песню слабой, я в нее искренне верю и очень сильно люблю», — подчеркнула она.

Ранее Агутин назвал песню Russian Woman «стыдной». По его словам, с профессиональной точки зрения произведение артистки является слабым и пустым. Артист подчеркнул, что в этой песне не за что зацепиться и ее стыдно выставлять на конкурс.

Конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Manizha выступит в первом полуфинале под номером три. Состязание в России будет транслировать Первый канал.