Агутин назвал песню Manizha для Евровидения «стыдной»

Российский певец Леонид Агутин назвал песню Russian Woman («Русская женщина») исполнительницы Manizha (Манижа Сангин) для музыкального конкурса «Евровидение» «стыдной». Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале «А поговорить?».

По его словам, с профессиональной точки зрения произведение артистки является слабым и пустым. Агутин подчеркнул, что в этой песне не за что зацепиться и ее стыдно выставлять на конкурс. При этом исполнитель отметил, что считает Манижу харизматичной и интересной артисткой и «не имеет ничего против нее лично».

Агутин также прокомментировал то, что композицию Russian Woman начал проверять Следственный комитет. Он заявил, что «это стыдно». Надо проверять не певицу — надо систему проверять, как она туда попала, отметил исполнитель. Артист резюмировал, что надо было просто набрать хорошие песни.

Ранее российская певица Алла Пугачева в эфире шоу «Музыкалити» поддержала Manizha. «Во-первых, она личность. Песня [Russian Woman] как раз для "Евровидения". Я вообще начала бы с того, что: "Знаю, что ничего не получу, но я русская женщина, плевала я на все". Вот такой текст был бы замечательным», — сказала Пугачева.