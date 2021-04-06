Следственный комитет начал проверку песни Manizha для «Евровидения»

Следственный комитет России (СКР) начал проверку композиции певицы Manizha (Манижа Сангин) Russian Woman, с которой артистка планирует выступить на международном музыкальном конкурсе «Евровидение». Об этом во вторник, 6 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Отмечается, что следователи начали проверку после обращения в СКР редакции газеты «Ветеранские вести». По словам источника, «материал проверки на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды» в песне артистки был зарегистрирован 5 апреля в Останкинском следственном отделе в Москве.

3 апреля клип на песню Russian Woman стал самым популярным среди музыкальных видео 2021 года на официальном YouTube-канале конкурса. Он набрал более 6,7 миллиона просмотров.

18 марта сообщалось, что СКР получил обращение с просьбой проверить песню Russian Woman. Авторы жалобы заявили, что трек нарушает национальное согласие в стране и оскорбляет достоинство русских женщин.