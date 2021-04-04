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В Совфеде назвали песню Manizha «барахлом»

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Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Совете Федерации назвали песню российской певицы Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин) «барахлом». Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Так Пушков прокомментировал новость о мальчике из Москвы Ярославе Якубчуке, который в российском детском «Голосе» не прошел слепые прослушивания, однако дошел до финала в британском шоу.

«Печально все это. Как и песня Манижи — барахло, которое сейчас начнут усиленно пиарить и уже пиарят вовсю. Массовая культура тоже может быть разной. Нам же раз за разом подсовывают, а затем навязывают симулякры», — написал сенатор.

Ранее Кремль прокомментировал песню Manizha для «Евровидения». Дмитрий Песков заявил, что не считает это предметом внимания и заботы. Также официальный представитель Кремля добавил, что выбор песни осуществляется зрителями.

В четверг в Русской православной церкви (РПЦ) назвали недостойной песню Russian Woman («Русская женщина»). Текст песни критиковала и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое», — призналась она.

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