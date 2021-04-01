Россия
 
Последние новости
В Кремле прокомментировали перемещение войск у границы с Украиной
Огромный агрессивный осьминог подкрался к бывшему спасателю и вцепился ему в шею
В Кремле заявили об опасности посещать Грузию
Центр Москвы частично перекрыли из-за ДТП с участием блогера
Французам запретят пить в публичных местах
Рудковская выступила с угрозами в адрес назвавшего ее дурой директора «Самбо-70»
В Стамбуле конфликт с вором в законе Хусейном Слепым закончился стрельбой
В центре Москвы произошло массовое ДТП 
В Антарктиде упал смертоносный астероид
Новости партнеров
Прослушать новость

Кремль прокомментировал песню Manizha для «Евровидения»

Перейти в «Мою Ленту»
Манижа
Манижа
Кадр: Eurovision Song Contest / YouTube

На международном музыкальном конкурсе «Евровидение» выступают разные артисты, речь идет о конкурсе шоу-бизнеса. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя песню российской исполнительницы Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин), которая выступит от России, передает РИА Новости.

«Там выступают бородатые женщины, певицы в нарядах куриц и тому подобное. Мы не считаем это нашей заботой и предметом внимания», — сказал Песков.

Он добавил, что выбор песни осуществляется зрителями.

Ранее в четверг в Русской православной церкви (РПЦ) назвали недостойной песню Russian Woman («Русская женщина»), с которой выступит Manizha.

Текст песни критиковала и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое», — призналась она.

В свою очередь, победитель вокального телеконкурса «Голос», певец-иеромонах Фотий (настоящее имя — Виталий Мочалов) назвал трек Russian Woman прогибом России перед Европой. По его мнению, композиция искажает образ русской женщины.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Совете Федерации раскритиковали песню Manizha
В РПЦ посчитали недостойной песню Manizha для «Евровидения»
Певец-иеромонах Фотий назвал песню Manizha для «Евровидения» прогибом России