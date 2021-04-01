Певец-иеромонах Фотий назвал песню Manizha для «Евровидения» прогибом России

Победитель вокального телеконкурса «Голос», певец-иеромонах Фотий (настоящее имя — Виталий Мочалов) раскритиковал песню певицы Manizha (Манижа Сангин), с которой та поедет на «Евровидение». Его слова передает РИА Новости в четверг, 1 апреля.

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Артист назвал трек Russian Woman («Русская женщина») прогибом России перед Европой, отметив, что композиция искажает образ русской женщины. Иеромонах добавил, что Manizha — хорошая певица у которой «много креатива». «Это все-таки не тот уровень, как Моргенштерн, или, там, Pussy Riot», — заявил он.

Артист победил в телешоу «Голос» в 2015 году.

Ранее в четверг в Русской православной церкви назвали недостойной песню Manizha, отметив, что значительная часть российской женской общественности возмущена композицией. В конце марта спикер Совфеда раскритиковала текст песни, которую певица Manizha представит на «Евровидении». Спикер также поручила запросить информацию о том, как проходило голосование по отбору композиции для участия исполнителя от России в конкурсе.