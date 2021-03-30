Раскрыто время выступления России на «Евровидении»

Певица Манижа, представляющая Россию на международном конкурсе «Евровидение», исполнит свою композицию в первом полуфинале под третьим номером. Время ее выступления раскрыли в Twitter мероприятия во вторник, 30 марта.

Материалы по теме Народные мотивы Рок, шансон или Манижа: кто победит на одном из самых скандальных «Евровидений» в истории? Сами-то местные? Манижа поедет на «Евровидение» с песней про сильных русских женщин. За что ее возненавидели россияне?

Первой в полуфинале выступит группа The Roop, представляющая Литву. За ней на сцене появится певица Ана Соклич от Словении. Всего в первом полуфинале примут участие 16 стран, среди которых Украина, Кипр, Азербайджан, Израиль и Мальта.

Полуфинал состоится 18 мая. Второй полуфинал, в котором, в частности, выступят артисты из Грузии, Латвии, Албании, Греции и Польши, запланирован на 20 мая. Финал «Евровидения» пройдет 22 мая.

Ранее сообщалось, что участников «Евровидения» обяжут указывать в анкетах о себе гендерные или гендерно-нейтральные местоимения ради инклюзивности.