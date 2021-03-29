Участников «Евровидения» обяжут указывать гендерные местоимения в анкетах о себе

Участников международного музыкального конкурса «Евровидение» обяжут указывать в анкетах о себе гендерные или гендерно-нейтральные местоимения ради инклюзивности. Об этом сообщается на фан-сайте Escxtra.com.

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Отмечается, что указание местоимений, при помощи которых можно обращаться к артистам, поможет избежать недоразумений и путаницы при определении их гендера. На момент написания заметки местоимения в своих анкетах на официальном сайте конкурса указала только малая часть исполнителей, однако в течение нескольких недель они появятся у каждого участника «Евровидения».

«Евровидение-2021» состоится в Роттердаме. Полуфиналы конкурса пройдут 18 и 20 мая, а финал запланирован на 22 мая.

В феврале американская актриса Джина Карано, снявшаяся в сериале «Мандалорец», обвинила студию Disney в попытке заставить ее извиниться за оскорбившую транслюдей шутку, опубликованную в соцсетях. Артистка высмеяла то, как люди указывают местоимения в описаниях аккаунтов, написав фразу «Бип/боп/бууп».