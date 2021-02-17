Уволенная актриса «Мандалорца» обвинила Disney в попытке заставить ее извиниться

Актриса Джина Карано обвинила студию Disney в попытке заставить ее извиниться за шутку в соцсетях, оскорбляющую транс-людей. После отказа опубликовать извинения ее убрали из рекламной кампании второго сезона сериала «Мандалорец», пишет IndieWire.

Конфликт со студией произошел в 2020 году, когда Карано высмеяла на своей странице в Twitter то, как трансгендерные персоны обычно указывают в описании собственных аккаунтов местоимения, с которыми к ним следует обращаться. Она написала «Бип/боп/бууп». Эта шутка спровоцировала шквал критики, недовольные фанаты «Звездных войн» потребовали уволить артистку из сериала.

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Руководство принадлежащей Disney студии Lucasfilm настоятельно попросило Карано опубликовать подготовленное обращение с извинениями. «Ранее, в прошлом году, еще до выхода "Мандалорца", они хотели, чтобы я использовала их точные слова в извинениях по поводу использования местоимений. Я отказалась и вместо этого выпустила собственное обращение. Я объяснила, что не хотела высмеивать трансгендерное сообщество и просто привлекла внимание к тому, как общество насильственно вынуждает людей указывать местоимения в своих аккаунтах», — поведала актриса.

Карано подчеркнула, что руководству Lucasfilm не понравилось то, что она не выполнила их требований, из-за чего ее не стали использовать в рекламной кампании продолжения «Мандалорца», а также отказали прессе в интервью с ней. «Это было душераздирающе, но я не хотела что-то испортить тем, кто много усилий вложил в этот проект, поэтому согласилась с этим решением», — отметила она.

Артистка добавила, что это был последний раз, когда руководство студии просило ее опубликовать какие-либо извинения. Когда произошел скандал из-за ее поста, в котором она сравнила критику американских республиканцев с гонениями на евреев в нацистской Германии, Карано узнала об увольнении из соцсетей.

Ранее сообщалось, что барабанщик рок-группы System of a Down Джон Долмаян поддержал Джину Карано.

Студия Lucasfilm отказалась от сотрудничества с Карано после того, как она сравнила политический климат в США с гонениями на евреев в Германии после прихода нацистов к власти в 1930-х. Артистку также уволило агентство UTA. Карано прокомментировала произошедшее, призвав поклонников не бояться влияния «тоталитарной мафии».