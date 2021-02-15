Уволенная актриса «Мандалорца» пожаловалась на «тоталитарную мафию»

Уволенная за сравнение США с нацистской Германией актриса сериала «Мандалорец» Джина Карано пожаловалась на «тоталитарную мафию» и призвала поклонников не бояться ее влияния. Слова артистки передает Deadline.

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«Я хочу дать надежду всем, кто живет в страхе отмены тоталитарной мафией. Я только начала высказываться, и теперь я стала свободнее, чем когда-либо, и я надеюсь, что это вдохновит остальных сделать то же самое. Они не смогут отменить нас, если мы не позволим им», — заявила Карано.

Актриса отметила, что снимает фильм при поддержке консервативного издания The Daily Wire. В этом проекте она выступила режиссером, продюсером и актрисой. Подробности о ленте пока не раскрываются.

Ранее в феврале стало известно, что студия Lucasfilm отказалась от сотрудничества с Карано после того, как она сравнила политический климат в США с гонениями на евреев в Германии после прихода нацистов к власти в 1930-х. Артистку также уволило агентство UTA.

38-летняя американка Джина Карано — боец ММА, также известная по роли Кары Дьюн в сериале «Мандалорец».